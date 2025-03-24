Adana’da 'Halay Başı' Kavgası: Çelik Yelekle Gittiler, Kurşun Yağdırdılar

Adana’nın Sarıçam ilçesinde, geçmişte yaşanan bir düğün tartışması silahlı saldırıya dönüştü. 18 Mart gecesi saat 02.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ahmet B. ve arkadaşı Can Ç., motosikletle husumetli oldukları Adem A.’nın evinin önüne gelerek tabancalarla ateş açtı.

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Silah seslerini duyan devriye görevi yapan yunus polisleri, hızla harekete geçti. Polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, motosikletle kaçmaya çalışsa da yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından yakalandı. Üzerlerinde yapılan aramada Ahmet B.’nin çelik yelek giydiği, ikilinin yanında ise iki ruhsatsız tabanca bulundu.

Sorguda şüphelilerin, bir süre önce katıldıkları düğünde "halay başı" olma konusunda kavga ettikleri ve isimlerini vermeyen kişiler yüzünden Adem A.’ya kin besledikleri ortaya çıktı. Öfkelerini Adem A.’nın evini kurşunlayarak gösteren şüpheliler, ifadelerinde suçlamaları reddederek "O bölgeden geçiyorduk ama ateş etmedik. Üzerimizde silah olduğu için kaçtık" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Ç. ve Ahmet B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA