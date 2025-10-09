AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı

AKP il ve ilçe başkanlıklarında başlayan istifa dalgası sürüyor. Son olarak Devrek İlçe Başkanı İsmail Cinbir 'görevden affını' istedi.

AKP’de istifa dalgası 18–20 Eylül tarihleri arasında Muğla, Niğde, Bitlis, İzmir, Çanakkale, Adıyaman, Ordu ve Elazığ’da il başkanlarının görevlerinden ayrılmasıyla başlamıştı. Bunun ardından çok sayıda ilçe başkanı daha görevden ayrılmıştı.

Son olarak AKP Zonguldak Devrek İlçe Başkanı İsmail Cinbir, 2 yıldır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu. Cinbir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş yoğunluğunu gerekçe göstererek 'affını talep ettiğini' belirtti.

AKP’Lİ TAYYAR ‘SAYI ARTACAK’ DEMİŞTİ

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar 19 Eylül’de yaptığı paylaşımda istifa dalgasına “Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin” yorumunda bulunmuştu.

