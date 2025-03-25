Bakan Tunç'tan CHP'ye 'Boykot' Tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Silivri'de tutuklu bulunurken, kendisine destek için yapılan gösteriler devam ediyor. Saraçhane'deki son konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez protestolarını boykot olarak da gerçekleştireceklerini söyledi.

Adalet Bakanı Tunç, katıldığı fidan dikim töreninde gündeme ilişkin açıklamalar yaparken bu protesto ve boykot kararına da değindi. Bakan Tunç, "Şiddet, ifade özgürlüğünün aracı olamaz. Şiddet içeren gösteriler insan haklarıyla bağdaşmaz, sokağı karıştıran vandallar tek tek tespit ediliyor. Suç teşkil eden eylemler cezasız kalmaz, yargı önünde hesap verilecektir. Boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır" diye konuştu.

'BU AHLAKSIZLIĞI LANETLİYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine ağır hakaretler edilmesine de tepki gösteren Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum" dedi.

Özgür Özel'in, partisinin etkinliklerine yer vermeyen basın kuruluşlarına tepki gösterip boykot kararı alması hakkında da Bakan Tunç, "Basın kuruluşlarının düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması yuhalattırılması basın özgürlüğüne bir darbedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi