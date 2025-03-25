Ünlü Fenomen Oğuzhan Alpdoğan’dan Ekrem İmamoğlu’na Tartışma Yaratan Destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına bir tepki de fenomen Oğuzhan Alpdoğan’dan geldi. Bir video paylaşan Alpdoğan ‘Ben her zaman halkımın ve doğrunun yanındayım’ diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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TikTok platformu üzerinden yayınladığı güncel mizah videoları ile fenomen hale gelen Oğuzhan Alpdoğan, geçen haftalarda eski çalıştığı fabrikada eylem yapan mesai arkadaşlarına destek için protestoya katılmıştı.

Ünlü Fenomen Oğuzhan Alpdoğan’dan Ekrem İmamoğlu’na Tartışma Yaratan Destek - Resim : 1

2KİMİN NE SUÇU VARSA YARGILANSIN'

Fenomen Oğuzhan Alpdoğan’dan yeni bir paylaşım geldi. Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu2na destek çağrısı yapan Alpdoğan şunları söyledi: Ben halkın tarafındayım. Eyleme katılanlar haklı abi, insanlar maddiyat yüzünden bu duruma geldi. Ülkede çok sıkıntılar oluyor, yarın siyasetçiler yine bir oluyor. Kimin ne suçu varsa yargılansın ama parti fark etmeksizin yargılansın.

TEPKİ TOPLADI

Ünlü fenomenin videosunun altına “AKP’li olduğunu açık açık söylesen sana olan saygım artardı”, “Saygıdan bahsedene bak”, “Milleti kafana göre fişleme”, “Bu kafayla hiçbir zaman kazanamazsınız” gibi tepki yorumları yapıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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