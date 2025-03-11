Ünlü Fenomen Oğuzhan Alpdoğan'dan Eski Dostlarına Alkış Toplayan Vefa

‘Ne bakıyon be abla gözünü seveyim’ repliği ile hafızalara kazınan TikTok fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, 8 yıl birlikte çalıştığı arkadaşlarına öyle bir destek verdi ki görenlerden övgü üzerine övgü yağdırdı. İşte Alpdoğan’dan eski çalışma arkadaşlarına büyük vefa…

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Sosyal medya platformu TikTok üzerinden yaptığı taklitler ve geleneksel tiplemelerle kısa süre içinde dikkatleri üzerine çeken fenomen Oğuzhan Alpdoğan, grev yapan fabrika işçilerine destek verirken görüntülendi. Fenomen Oğuzhan Alpdoğan’ın greve gittiği fabrikada 8 yıl boyunca çalıştığı öğrenildi.

Ünlü Fenomen Oğuzhan Alpdoğan'dan Eski Dostlarına Alkış Toplayan Vefa - Resim : 1

YÜZDE 8 ZAMMI KABUL ETMEDİLER

Kocaeli Kartepe’de faaliyet gösteren bir fabrikada, toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan sorun sonrasında işçiler greve gitti. Yüzde 80 oranında zam talep eden işçilerinin zam isteğine iş verenin sunduğu oran yüzde 8 oldu. İş veren ve işçiler arasında uzlaşma sağlanamaması sonrasında, fabrika önünde toplanan işçiler halay çekerek zam oranını protesto etti.

Ünlü Fenomen Oğuzhan Alpdoğan'dan Eski Dostlarına Alkış Toplayan Vefa - Resim : 2

8 YIL ÇALIŞTIĞI DOSTLARINA DESTEĞE GİTTİ

Fabrika işçileri arasında, ünlü fenomen Oğuzhan Alpdoğan’ın da yer alması sosyal medyada gündem oldu. Alpdoğan’ın 8 yıldır fabrikada çalıştığı öğrenildi.

Ünlü Fenomen Oğuzhan Alpdoğan'dan Eski Dostlarına Alkış Toplayan Vefa - Resim : 3

OĞUZHAN’IN KRALLIK BAŞKA BİR SEVİYE

Ünlü fenomeni işçilere destek verirken görenler, sosyal medyada “Geldiği yeri unutmamış”, “Eski arkadaşlarını yalnız bırakmadı”, “Millet 2 reels tutturunca yolda yürüyüşünü değiştiriyor Oğuzhan reisin krallık bambaşka seviye”, “Tertemiz çocuk, mizahı harika”, “2 milyon takipçisi var daha ne kadar ünlü olabilir” gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Oğuzhan Alpdoğan TikTok fenomen Grev
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