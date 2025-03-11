Şarkıcı Melek Mosso Bali'de Hastanelik Oldu

Bir süredir araları limoni olan ve boşanacaklarını söylenen şarkıcı Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç, aralarındaki sıkıntılı günleri geride bırakarak tatile gitti. Ünlü şarkıcı, Bali tatilinde ise hastanelik oldu.

Şarkıcı Melek Mosso Bali'de Hastanelik Oldu

Son dönemin en popüler şarkıcılarından Melek Mosso, uzun yıllardır birlikte olduğu ve 2023 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile bir süredir magazin gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz haftalarda birbirlerini takipten çıkıp fotoğraflarını kaldıran çiftin boşanacağı iddia edilmiş, Sağdıç katıldığı bir davette bununla ilgili "Her evlilikte olabilecek şeyler. Şu an için bir şey söyleyemem. Kriz diyemeyiz, alınan bir karar yok" demişti.

Şarkıcı Melek Mosso Bali'de Hastanelik Oldu - Resim : 1

'BOŞANMIYORUZ BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'

Sağdıç'ın ardından açıklama yapan Melek Mosso da "O zaman limoniydik. Ama ondan sonra tabii ki bu değişti. Her karı koca gibi biz de kavga ediyoruz. Öyle bir şey yok. Boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz" diye konuşmuştu.

Şarkıcı Melek Mosso Bali'de Hastanelik Oldu - Resim : 2

BALİ TATİLİNDE ALERJİ KRİZİ

Evliliklerindeki sancılı süreci atlatan çift, tatile çıkma kararı aldı. Önce Sri Lanka'yı ziyaret eden ikili, daha sonra da Bali'ye gitti. Ünlü şarkıcı, Bali tatilinde vücudu alerji kaplaması nedeniyle hastanelik oldu. Bacağının fotoğrafını paylaşan Mosso, "Alerjiden çektiğimi hiç bir şeyden çekmiyorum" notunu düştü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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