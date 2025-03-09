Rihanna'nın Doğum Fotoğrafı Dile Düştü, 'Sahneye Gider Gibi...'

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İkinci bebeğini kucağına alan Rihanna’nın doğum sonrası fotoğrafı çok konuşuldu. İşte o fotoğraf…

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Rihanna'nın Doğum Fotoğrafı Dile Düştü, 'Sahneye Gider Gibi...'

37 yaşındaki rapçi ASAP Rocky ile olan birlikteliğinden RZA ismini verdiği bir erkek çocuğu olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihannda, kısa süre önce ikinci bebeğinin müjdesini vermişti.

BİR DOĞUM KLASİĞİ

İlk çocuğu 2 yaşına bastıktan sonra yeniden anne olmaya hazırlanan Rihanna, oğlu Riot Rose'un doğum sonrası çekilen ilk karelerini takipçileriyle paylaştı.

Rihanna'nın Doğum Fotoğrafı Dile Düştü, 'Sahneye Gider Gibi...' - Resim : 1

“Bir kadın olarak yaptığım açık ara en güçlü şey” diyerek doğum duygusunu anlatan Rihanna paylaşımına “Benim küçük mucizelerim! Ve evet inci ve güneş gözlükleriyle doğurdum... Sormayın, çok şey oluyordu” notunu düştü.

Rihanna'nın Doğum Fotoğrafı Dile Düştü, 'Sahneye Gider Gibi...' - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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