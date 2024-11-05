Rihanna'dan 'Sandık' Çağrısı! 'Oy Verin Çünkü Ben Veremiyorum'

Bir süredir müzik kariyerini bir kenara bırakarak "Fenty" adlı güzellik markasına odaklanan dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, hayranlarına dikkat çeken bir çağrıda bulundu. ABD vatandaşı olmadığı için oy hakkı olmadığını belirten Rihanna, hayranlarına oy verme çağrısı yaptı.

'OĞLUMUN PASAPORTUYLA SANDIĞA GİDİYORUM'

NTV'de yer alan habere göre; rapçi ASAP Rocky ile beraberliğinden RZA ve Riot Rose adında iki çocuk sahibi olan şarkıcının oğulları ise ABD vatandaşı. 36 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak esprili bir şekilde "Oğlumun pasaportuyla gizlice sandık başına gitmeye çalışıyorum. Oy verin, çünkü ben veremiyorum" notunu düştü.

Ünlü şarkıcı Rihanna, 1988 yılında Barbados'ta dünyaya geldi. Şarkıcı 2005'te ABD'ye taşındı ama vatandaşlığını hiç değiştirmedi.

Kaynak: NTV