Kerimcan Durmaz'dan Tahliye Sonrası Şaşırtan Hamle, Soluğu Orada Aldı

‘Yasadışı bahise teşvik’ soruşturması kapsamında 8 Ocak’ta gözaltına alınan fenomen Kerimcan Durmaz “zincirleme şekilde yasa dışı bahsi teşvik etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddialarını reddetmişti.

İfadesinde sahne alırken arka planındaki reklamdan haberi olmadığını savunan Kerimcan Durmaz, aylık kazanıcının 500 bin lira olduğunu söylemişti. Ünlü fenomen kısa süre önce ise tahliye edilmişti.

'YÜZÜM BİRAZ GÜLÜYOR'

Durmaz, tahliye sonrasında yaptığı ilk açıklamada şunları söylemişti: Selamlar. Benim yüzüm biraz gülüyor. Biraz hasret giderdik bizimkilerle. Annem, babam, arkadaşlarım, ablalarımla. İnanılmaz bir özlem içerisindeydim herkese karşı. Dün geceden beri ayrılamadık. Kopamıyoruz. Size de çıktığımı iyi olduğumu duyurmak için paylaşım yapmak istedim.

SOLUĞU FAS’TA ALDI

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından iyi olduğuna dair bir paylaşım yapan Kerimcan Durmaz, yurt dışına gitti. Instagram hesabından birkaç fotoğraf paylaşım yapan Durmaz’ın Fas’a gittiği öğrenildi. Kerimcan Durmaz’ın yalnızca manzara fotoğrafları paylaşması ise dikkat çekti.