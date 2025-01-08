Kerimcan Durmaz Tutuklandı, Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Flaş Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı.

Son Güncelleme:

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil’in de aralarında bulunduğu yasa dışı bahis soruşturmasında listeye yeni isimler eklenmeye devam ederken son eklenen isim sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz olmuştu.

Kerimcan Durmaz Tutuklandı, Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Flaş Gelişme - Resim : 1

DÜN GÖZALTI BUGÜN TUTUKLAMA

Soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan bugün tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kerimcan Durmaz Tutuklandı, Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Flaş Gelişme - Resim : 2

“HABERİM BİLE YOKTU”

Savcılığın hakkında soruşturma başlattığı Kerimcan Durmaz ilk ifadesinde şunları söylemişti: Ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda da kesinlikle arkamda bulunan led de bahis reklamının olmamasına dikkat ettim. Zaten bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim.

Kerimcan Durmaz Tutuklandı, Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Flaş Gelişme - Resim : 3

İddiaları reddeden Kerimcan Durmaz, DJ olarak çıktığı sahneden 10 bin euro tutarında kazanç sağladığını açıklamıştı.

Kerimcan Durmaz Hakkında Tutuklama Talebi, Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına AlınmıştıKerimcan Durmaz Hakkında Tutuklama Talebi, Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına AlınmıştıMagazin

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Ardından... Kerimcan Durmaz İçin 'Yasa Dışı Bahis Reklamı' İddiasıSerdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Ardından... Kerimcan Durmaz İçin 'Yasa Dışı Bahis Reklamı' İddiasıGüncel

Kerimcan Durmaz Sessizliğini İlk Kez Bozdu: 'Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık' İddiası Gündem OlmuştuKerimcan Durmaz Sessizliğini İlk Kez Bozdu: 'Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık' İddiası Gündem OlmuştuGüncel

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Kerimcan Durmaz
Son Güncelleme:
Büyük Hata! Sirkeyi Uzak Tutmanız Gereken 5 Yer Büyük Hata! Sirkeyi Uzak Tutmanız Gereken 5 Yer
Bulaşık Makinesini Böyle Doldurmayanlar Yandı! Faturanız İkiye Katlanacak Bulaşık Makinesini Böyle Doldurmayanlar Yandı! Faturanız İkiye Katlanacak
Mahkemeden Hız Cezaları İçin Emsal Niteliğinde Karar: Tüm Sürücüleri İlgilendiriyor Mahkemeden Hız Cezaları İçin Emsal Karar
Ferdi Tayfur'un Sesi Nostaljik Tramvayda Yaşatılıyor İstanbul'da Ferdi Tayfur Rüzgarı