Kerimcan Durmaz Tutuklandı, Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Flaş Gelişme

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil’in de aralarında bulunduğu yasa dışı bahis soruşturmasında listeye yeni isimler eklenmeye devam ederken son eklenen isim sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz olmuştu.

DÜN GÖZALTI BUGÜN TUTUKLAMA

Soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan bugün tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

“HABERİM BİLE YOKTU”

Savcılığın hakkında soruşturma başlattığı Kerimcan Durmaz ilk ifadesinde şunları söylemişti: Ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda da kesinlikle arkamda bulunan led de bahis reklamının olmamasına dikkat ettim. Zaten bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim.

İddiaları reddeden Kerimcan Durmaz, DJ olarak çıktığı sahneden 10 bin euro tutarında kazanç sağladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA-DHA