Kerimcan Durmaz Sessizliğini İlk Kez Bozdu: 'Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık' İddiası Gündem Olmuştu

Fenomen Kerimcan Durmaz hakkındaki dolandırıcılık iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Kerimcan Durmaz'ın ne cevap vereceği merak konusuydu. İşte yayınladığı son YouTube videosunda iddialara cevap veren Kerimcan Durmaz'ın ilk açıklaması...

Kerimcan Durmaz Sessizliğini İlk Kez Bozdu: 'Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık' İddiası Gündem Olmuştu

Beyaz TV’de Söylemezsem Olmaz isimli programa konuk olan Çağla Çetin isimli genç kadının ünlü fenomen Kerimcan Durmaz hakkındaki iddiası ortalığı karıştırdı. Kerimcan Durmaz’ın kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia eden genç kadın, 180 bin euro verdiğini öne sürmüştü.

KERİMCAN İLK KEZ KONUŞTU

Herkesin açıklama yapmasını merakla beklediği Kerimcan Durmaz sessizliğini bozdu. YouTube kanalında yayınladığı son videosunda Samet Liçina ile 'itibarı suikastı' üzerine konuştukları sırada şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar böyle abuk subuk şeyler. Benden bir açıklama bekliyorsunuz ama neye açıklama yapayım. Bu suçlamalara mı, iddialara mı, ithamlara mı? Bu insanlara mı açıklama yapayım? Bunlara meze mi olayım? Artık geçti onlar, eskidendi. Hiç kimseye cevap vermiyorum. Ancak yasal yollarla iletişimimizi kurabiliriz. Abuk subuk her gördüğünüz şeye inanmayın."

Kerimcan Durmaz'a Şok Suçlama! Evlilik Vaadiyle Dolandırdığını İddia EttiKerimcan Durmaz'a Şok Suçlama! Evlilik Vaadiyle Dolandırdığını İddia EttiMagazin

Kaynak: Gerçek Gündem

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