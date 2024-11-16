Kerimcan Durmaz Sessizliğini İlk Kez Bozdu: 'Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık' İddiası Gündem Olmuştu

Beyaz TV’de Söylemezsem Olmaz isimli programa konuk olan Çağla Çetin isimli genç kadının ünlü fenomen Kerimcan Durmaz hakkındaki iddiası ortalığı karıştırdı. Kerimcan Durmaz’ın kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia eden genç kadın, 180 bin euro verdiğini öne sürmüştü.

KERİMCAN İLK KEZ KONUŞTU

Herkesin açıklama yapmasını merakla beklediği Kerimcan Durmaz sessizliğini bozdu. YouTube kanalında yayınladığı son videosunda Samet Liçina ile 'itibarı suikastı' üzerine konuştukları sırada şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar böyle abuk subuk şeyler. Benden bir açıklama bekliyorsunuz ama neye açıklama yapayım. Bu suçlamalara mı, iddialara mı, ithamlara mı? Bu insanlara mı açıklama yapayım? Bunlara meze mi olayım? Artık geçti onlar, eskidendi. Hiç kimseye cevap vermiyorum. Ancak yasal yollarla iletişimimizi kurabiliriz. Abuk subuk her gördüğünüz şeye inanmayın."

Kaynak: Gerçek Gündem