Kerimcan Durmaz Hakkında Tutuklama Talebi, Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Durmaz, ifadesinde “Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim" diyerek kendini savundu.

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Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil’in de aralarında bulunduğu yasa dışı bahis soruşturmasında listeye yeni ünlü isimler eklenmeye devam ediyor. İstanbul Başsavcılığı dün sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Kerimcan Durmaz Hakkında Tutuklama Talebi, Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı - Resim : 1

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Evinden gözaltına alınan Kerimcan Durmaz, sağlık kontrolünün ardından bugün adliyeye sevk edildi. Durmaz’ın bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı iddia edildi.

Kerimcan Durmaz Hakkında Tutuklama Talebi, Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı - Resim : 2

“BİLGİM OLSAYDI İZİN VERMEZDİM”

Kerimcan Durmaz’ın ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Durmaz “Ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda da kesinlikle arkamda bulunan led de bahis reklamının olmamasına dikkat ettim. Zaten bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim" diyerek kendini savundu.

Sahneden 10 bin euro tutarında kazanç sağladığını belirten Durmaz “Bununla alakalı prodüksiyon firması üzerinden faturamı kestim” dedi.

BAŞSAVCILIK'TAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Durmaz’ın gözaltına alınmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı: Kerimcan Durmaz olarak bilinen kişinin herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. surette eylemler ile yoğun şekilde yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Kerimcan Durmaz Hakkında Tutuklama Talebi, Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı - Resim : 3

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Kaynak: DHA-İHA

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