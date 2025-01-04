Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Ardından... Kerimcan Durmaz İçin 'Yasa Dışı Bahis Reklamı' İddiası

Türkiye'de gittikçe yayılan yasa dışı bahis furyası, son dönemde fenomenlere sıçramış durumda. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in gözaltına alınmasıyla gündeme bomba gibi düşen yasa dışı bahis soruşturmaları devam ederken ünlü sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın da adı reklam skandalına karıştı.

Mynet'in haberine göre, Durmaz'ın yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı iddia edildi. Görüntülerde, Kerimcan Durmaz'ın sahne aldığı sırada arkasında bulunan dev ekranda yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yer aldığı görüldü.

Sahne arkasına yasa dışı bahis sitesinin isminin yansıdığı sırada Durmaz'ın "Hani bir şeyler geliyor diyorlardı buralara, ne oldu? Hani casinolar bir şeyler" dediği duyuldu. Görüntülerin Malta'da çekildiği öne sürüldü. Görüntülerin çekildiği tarih ise bilinmiyor.

Kaynak: Mynet