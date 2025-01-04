Parçalanan Traktörden Sağ Çıktı
Amasya'nın Suluova ilçesinde, römorklu traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Demir malzeme taşıyan traktör, Kayadüzü köyü yakınlarında paramparça oldu. Kazada sürücü Ali Kaan Öztürk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Suluova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Kayadüzü köyü mevkisi yakınlarında, demir malzeme yüklü 05 ADF 327 plakalı Tümosan marka traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü Ali Kaan Öztürk yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye Suluova itfaiyesi, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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