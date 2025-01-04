Irak'ın Kuzeyinde 10 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlar terör örgütü PKK üyesi 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Irak'ın Kuzeyinde 10 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB; Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör örgütü PKK üyesi 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" denildi.

Irak'ın Kuzeyinde 10 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Resim : 1

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Kaynak: DHA

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