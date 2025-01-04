Hayvan Yüklü Kamyonet Alev Aldı

Malatya'da seyir halindeyken alev alan büyükbaş hayvan yüklü kamyonet yanarak küle döndü. Araçta bulunan hayvanlar yangından yara almadan kurtarıldı.

Hayvan Yüklü Kamyonet Alev Aldı

Olay, 13.45 sıralarında Malatya- Sivas karayolu Şahnahan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden gelen büyükbaş hayvan yüklü kamyonet motor kısmında aniden alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulunurken, araçta bulunan hayvanlar yangından etkilenmeden kurtarıldı.

Yaralananın olmadığı olayda yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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