Samsun'da Tartıştığı Arkadaşını Bıçakladı, Önce Yardım Etmeye Çalıştı Sonra Kaçtı

Samsun'da E.D. (20), tartıştığı arkadaşı Özcan Kocatepe'yi (20) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Şüphelinin bıçakladığı arkadaşına yardım etmeye çalıştığı, ardından kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Özcan Kocatepe ile E.D. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile E.D., arkadaşı Özcan Kocatepe’yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli, arkadaşını bıçakladıktan sonra çevredekiler ile birlikte yardım etmeye çalıştı.

Daha sonra E.D. hırkasını alıp kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kocatepe, kurtarılamadı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA