MSB Duyurdu! 8 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yapılan operasyonlara ilişkin son durumu paylaştı. Bakanlık, 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB Duyurdu! 8 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yaptığı operasyonlara ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Kaynak: İHA

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