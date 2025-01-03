MSB Duyurdu, 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB tarafından yapılan açıklamada, TSK tarafından gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlarda terör örgütü PKK üyesi 9 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

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MSB Duyurdu, 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'nin kuzeylerinde gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlarında terör örgütü PKK üyesi 9 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MSB tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

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Kaynak: DHA

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