Balıkesir'de Bir Yangın Faciası Daha

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi Körfez Caddesi üzerindeki Gürpetek Sitesi F2 Blok'ta 4 katlı binanın 2'nci katında saat 12.16 sıralarında yangın çıktı.

Alevler tüm binayı sardı. İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 araç ve 11 personelle müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında Zahide Demirel (74) hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

YANGIN FACİASI

Balıkesir'de gece yarısı çıkan yangında, evden çıkamayan 1 ve 3 yaşlarındaki iki kardeş feci şekilde can vermişti.

Kardeşlerin, birbirlerini sarılı halde bulunduğu öğrenilmişti.







Kaynak: İHA