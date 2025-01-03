Balıkesir'de Bir Yangın Faciası Daha

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi. Balıkesir'de gece yarısı çıkan yangında da 1 ve 3 yaşlarındaki iki çocuk hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi Körfez Caddesi üzerindeki Gürpetek Sitesi F2 Blok'ta 4 katlı binanın 2'nci katında saat 12.16 sıralarında yangın çıktı.

Alevler tüm binayı sardı. İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 araç ve 11 personelle müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldı.

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BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında Zahide Demirel (74) hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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YANGIN FACİASI

Balıkesir'de gece yarısı çıkan yangında, evden çıkamayan 1 ve 3 yaşlarındaki iki kardeş feci şekilde can vermişti.

Kardeşlerin, birbirlerini sarılı halde bulunduğu öğrenilmişti.

Yangın Faciasında Yürek Yakan Detay: Ölen Kardeşlerin Cansız Bedenleri Birbirlerine Sarılmış Halde Bulunmuş!Yangın Faciasında Yürek Yakan Detay: Ölen Kardeşlerin Cansız Bedenleri Birbirlerine Sarılmış Halde Bulunmuş!Güncel
Balıkesir'de Yangın Faciası: 1 ve 3 Yaşlarındaki İki Kardeş Hayatını KaybettiBalıkesir'de Yangın Faciası: 1 ve 3 Yaşlarındaki İki Kardeş Hayatını KaybettiGüncel



Kaynak: İHA

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