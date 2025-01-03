Yangın Faciasında Yürek Yakan Detay: Ölen Kardeşlerin Cansız Bedenleri Birbirlerine Sarılmış Halde Bulunmuş!

Balıkesir'deki yangın faciasında 1 yaşındaki Yusuf Ömer ve 3 yaşındaki Yusuf Ali hayatını kaybetti. Kardeşlerin cansız bedenlerinin birbirlerine sarılmış vaziyette bulunduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 01.00 sıralarında Balıkesir kırsal Dereli Mahallesi'nde 2 katlı evin son katında meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi.

İTFAİYE 22 DAKİKADA ULAŞTI

Şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki yangın mahalline saat 01.22'de ulaşan ekipler, 5 araç ve 11 personelle müdahale ederek yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) isimli kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

'BİRBİRLERİNE SARILMIŞLAR'

Torunlarını kurtarmak için yangına müdahale etmeye çalışan babaanne Zeliha Taşkın, o anları gözyaşları içinde şöyle anlattı:

"İçeri girmemi engellemeye çalıştılar. 'Hani çocuklar' diyorum, 'içerideler' dedim. 'Şuradan, ben geçeyim' dedim. Beni tutunca aşağı ittiler. Aşağı düşünce bağırarak geri geldim. 'Ev yanıyor, çocuklar yanıyor' diye bağırdım. Coşkun'u çağırdım. Beni içeriye sokmadılar. İçeride sarılmışlar birbirlerine, öylece kalmışlar içeriye girenler o şekilde görmüşler.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılırken, olay mahallinde incelemeler sürüyor. İki çocuğun hayatını kaybettiği yangın, mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; annesi Zehra Taşkın ile dün gündüz markete gelen Yusuf Ali'nin yiyecek ve içecek bir şeyler aldığı, Yusuf Ömer'in ise bebek arabasında oturduğu anlar yer aldı.

'GELDİĞİMİZDE YANGIN ÇOK YAYILMIŞTI'

Bakkal sahibi İsmail Yelda, "Çocuklar her akşam yağmur çamur demeden bakkala gelip, alışveriş yapardı" diye konuştu. Dereli Mahallesi Muhtarı Nuri Özdemir de "Yangın haberi gece geldi. Geldiğimizde yangın çok yayılmıştı. İtfaiye anında geldi ama yangın çok geç fark edildiği için çocuklar içeride yandı. Anne ve babanın rahatsızlıkları vardı. Çocuklar çok ilgisiz ve alakasız kalıyordu. Bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Gerekli incelemeler yapıldı" dedi.

Öte yandan birkaç yıl önce de aynı evde yangın çıktığını söyleyen Taşkın ailesinin komşuları, baba Coşkun Taşkın (40) ve anne Zehra Taşkın'ın (40) ruh sağlıklarının yerinde olmadığını ileri sürdü. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA