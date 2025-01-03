Kavgayı Ayırmak İsteyen Arkadaşını Öldürdü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, daha önce karıştığı bir silahlı yaralama olayı nedeniyle aranan Diren Kaya, bu kez en yakın arkadaşı Mikail Gümüş'ü silahla vurarak öldürdü ve kayıplara karıştı.

Kavgayı Ayırmak İsteyen Arkadaşını Öldürdü

Olay, 1 Ocak 2025 tarihinde saat 02.30 sıralarında Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, firari Diren Kaya ve yakın arkadaşı Mikail Gümüş’ün olduğu bir grup Haraççı Mahallesi’nde bulunan bir alana geldi. Ateş yakmak için bir hurdacıdan odun isteyen Diren Kaya ile hurdacı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda Diren Kaya silahına davranarak tartıştığı Hurdacıya doğrulttu. O esnada arkadaşını durdurmak ve kavgayı ayırmak isteyen Mikail Gümüş arasında arbede çıktı.

Kavgayı Ayırmak İsteyen Arkadaşını Öldürdü - Resim : 1
Mikail Gümüş

Arkadaşının kavgayı ayırmak istemesine sinirlenen Kaya, en yakın arkadaşını bacağı ve kasığından vurarak kayıplara karıştı. Ağır yaralı şekilde yere yığılan Mikail Gümüş kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini 2 gün sonra kaybetti.

Kavgayı Ayırmak İsteyen Arkadaşını Öldürdü - Resim : 2
Diren Kaya

ARANMASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan Diren Kaya’nın daha öncede Sultangazi ilçesinde bir silahı yaralama olayına karıştığı ve sonrasında olay yerinden kaçtığı polis ekipleri tarafından aranmasının devam ederken bu cinayeti işleyerek tekrardan firar ettiği öğrenildi. Polis ekipleri her yerde arkadaşının katili olan Diren Kaya’yı yakalamak başlatılan çalışmalar devam ediyor. Olay günü orada bulunan şüpheli 4 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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