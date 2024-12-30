MSB Duyurdu! 11 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
MSB, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplamda 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin kuzeyinde 10, Irak’ın kuzeyinde ise 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB’den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Haber Merkezi