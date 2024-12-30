MSB Duyurdu! 11 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin kuzeyinde 10, Irak’ın kuzeyinde ise 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi