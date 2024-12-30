Avustralya'dan Batman'a Gelin Geldi, Eşinin İsmiyle Kafiyeli Uyumu Dikkat Çekti

Avustralya vatandaşı Hoan Pham, Batman'a gelin geldi. Müslüman olup Hilal ismini alan kadının, eşinin ismiyle uyumu dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Avustralya'dan Batman'a Gelin Geldi, Eşinin İsmiyle Kafiyeli Uyumu Dikkat Çekti

Türkiye’de zaman zaman yaşanan ilginç evlilik hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Aslen Vietnamlı olan Avustralya vatandaşı Hoan Pham, Avustralya Sidney Üniversitesinde Elektrik Mühendisliği okuyan Bilal Ayral ile Batman'da evlenerek müslüman olup, eşiyle kafiyeli olacak şekilde, "Hilal" ismini aldı.

2018 yılında Avustralya Sidney Üniversitesine Elektrik Mühendisliği okumak için giden Bilal Ayral, aynı okulda tanıştığı Hoan Pham ile arkadaş oldu. 3 yıl önce de arkadaşlıkları ilişkiye dönüşen çift, Batman'da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Avustralya'dan Batman'a Gelin Geldi, Eşinin İsmiyle Kafiyeli Uyumu Dikkat Çekti - Resim : 1
Damat Bilal Ayral, uzun süredir Avustralya'da kaldığını, orada Elektrik Mühendisliği okurken Hoan Pham ile aynı okulda 5 yıl önce tanıştıklarını söyledi. İkisinin de yüksek lisans yaptıklarını belirten Ayral, "Sonra birbirimizden etkilendik. Üç yıl devam eden arkadaşlığımız şimdi mutlu bir evlilikle daha da güçlenecek" dedi.

Avustralya'dan Batman'a Gelin Geldi, Eşinin İsmiyle Kafiyeli Uyumu Dikkat Çekti - Resim : 2
Aslen Vietnamlı olan ama Avustralya'da yaşayan Hoan Pham ise müslüman olduktan sonra isminin Hilal Ayral olduğunu ifade etti. Burada olmaktan, buradaki atmosferden, çok mutlu olduğunu dile getiren Hilal, "Türkiye çok güzel bir ülke, insanları cana yakın ve yardımsever. Türkiye'deki birçok şey bizim Vietnam'daki kültüre benziyor. Buranın yemek kültürü ve lezzeti gerçekten muhteşem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Batman Avustralya
Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Bileti Kesilen İsimler! Seyirciler Yıkıldı Kızılcık Şerbeti Dizisinde Bileti Kesilen İsimler! Seyirciler Yıkıldı
Ödüllü Kahveciden Türk Kahvesi Pişirme Tüyosu: Kahveye Lezzet Katan Sırlar Ödüllü Kahveciden Türk Kahvesi Pişirme Tüyosu: Kahveye Lezzet Katan Sırlar
Kar Yağışı Hayatı Felç Etti, 4 İlde Eğitime Ara Kar Yağışı Hayatı Felç Etti, 4 İlde Eğitime Ara
Teğmenler Savunmalarında Anlattı: Yemin Töreni Görüntülerini Kimin Sızdırdığı Belli Oldu Görüntüleri Kimin Sızdırdığı Belli Oldu