Arda Güler 'Gibi'ye Konuk Oldu

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, tatilini Türkiye'de geçirirken, çarpıcı bir ziyarete imza attı. Yıldız oyuncu Gibi setini ziyaret ederek bol bol fotoğraf paylaştı.

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Arda Güler 'Gibi'ye Konuk Oldu

İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, liglere verilen aranın ardından Türkiye’deki ziyaretlerine devam ediyor. İlk olarak, eski takımı Fenerbahçe’yi ziyaret eden Arda, son ziyaretiyle de gündem oldu.

Arda Güler 'Gibi'ye Konuk Oldu - Resim : 1

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen’de yayınlanan Gibi dizisinin setine gelen Arda Güler, dizinin oyuncularıyla bir araya gelerek fotoğraf çekildi.

Sosyal medyadan söz konusu kareleri paylaşan Arda, paylaşımına "Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz” repliğini not düştü.

Kaynak: Haber Merkezi

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