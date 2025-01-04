Otomobil, Belediye Otobüsüne Çarptı

Kaza, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batman Belediyesine ait yolcu taşıma otobüsü ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada bir vatandaş hafif şekilde yaralanırken her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralı vatandaş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA