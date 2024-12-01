Gören İsyan Etti: Okul Kaldırımına da Yasa Dışı Bahis Reklamı

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve çok sayıda sosyal medya fenomenine düzenlenen operasyonlarla yeniden gündeme gelen yasa dışı bahis siteleri artık reklamda sınır tanımıyor. Şanlıurfa'da bir okulun yanındaki kaldırımlarda yer alan yasa dışı bahis sitesi reklamları 'pes' dedirtti.

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Gören İsyan Etti: Okul Kaldırımına da Yasa Dışı Bahis Reklamı

Yasa dışı bahis, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ünlü sanatçı Serdar Ortaç ve çok sayıda sosyal fenomene düzenlenen operasyonlarla yeniden gündeme geldi. Sokakta hemen hemen her yerde karşımıza çıkan yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının okul çevrelerine kadar ilerlemesi ise 'pes' dedirtti.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre, Şanlıurfa'da bir okulun yanındaki kaldırımlarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamları yer aldı. Reklamlara tepki gösteren vatandaşlar, yetkililere seslenerek yazılamaların bir an önce silinmesini istedi.

Gören İsyan Etti: Okul Kaldırımına da Yasa Dışı Bahis Reklamı - Resim : 1

GÜNDE 1 MİLYON MESAJ

Öte yandan toplu mesaj şirketleri ile anlaşan bahis şirketlerinin günlük ortalama 1 milyon kişiye mesaj gönderdiği de ortaya çıktı.

Gören İsyan Etti: Okul Kaldırımına da Yasa Dışı Bahis Reklamı - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, yasa dışı bahis yaptığı ve teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Hapis istemiyle yargılanan iki isme ev hapsi verilmiş, ev hapsi cezaları da yapılan itirazla kaldırılmıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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