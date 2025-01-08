Ferdi Tayfur'un Sesi Nostaljik Tramvayda Yaşatılıyor

79 yaşında hayatını kaybeden arabeskin önemli isimleri arasında yer alan Ferdi Tayfur'un sesi İstanbul'daki nostaljik tramvaya taşındı. Vatandaşlar, usta sanatçının sesiyle nostaljik tramvayda yolculuk yaptı.

Son Güncelleme:
Ferdi Tayfur'un Sesi Nostaljik Tramvayda Yaşatılıyor

Ölümüyle sevenlerini hüzne boğan arabesk müziğin güçlü sesi Ferdi Tayfur tüm yurtta çeşitli şekillerde anılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) dikkat çeken bir adım geldi.

İBB, Ferdi Tayfur’un sesini İstanbul’un en işlek yerlerinden olan İstiklal Caddesi’ndeki nostaljik tramvaya taşıdı.

Vatandaşlar, bindikleri tramvayda Tayfur’un unutulmaz şarkılarıyla yolculuk yaparken, memnuniyetlerini de dile getiriyor.

Ayrıca, Ferdi Tayfur’un fotoğrafları ve şarkılarından alıntılarla tasarlanan özel bir İETT otobüsü, BN1 Halkalı - Eminönü hattında sefere çıktı. Bu özel otobüs, 14 Ocak 2024 tarihine kadar hizmet verecek ve İstanbullulara sanatçının anısını yaşatmaya devam edecek.

Ferdi Tayfur'un Sesi Nostaljik Tramvayda Yaşatılıyor - Resim : 1

Antalya'da tedavi gören usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören düzenlenmiş ve 7’den 77’ye birçok vatandaş da törene akın etmişti. AKM’de ‘Ferdi Baba’ sloganları hiç kesilmemişti.

Ferdi Tayfur’un Hangi Çocuğuna Ne Kadar Miras Bıraktığı Belli Oldu: Kızına Miras BırakmayacaktıFerdi Tayfur’un Hangi Çocuğuna Ne Kadar Miras Bıraktığı Belli Oldu: Kızına Miras BırakmayacaktıGüncel
Ferdi Tayfur Ata Demirer’e Neden Hakkını Helal Etmedi? Davalık Eden Kavga Yeniden Gündem OlduFerdi Tayfur Ata Demirer’e Neden Hakkını Helal Etmedi? Davalık Eden Kavga Yeniden Gündem OlduGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Ferdi Tayfur İETT İstanbul
Son Güncelleme:
Reytingleri Yıkıp Geçmişti! TRT Gassal Dizisi İçin Kararını Verdi Reytingleri Yıkıp Geçmişti! TRT Gassal Dizisi İçin Kararını Verdi
6 Çocuk Annesi Eşini Uyurken Katletti, Şehir Değiştirip Bir Kişiyi Daha Vurdu! Eşini Uyurken Katletti, Şehir Değiştirip Bir Kişiyi Daha Vurdu!
Mersin'de 'Fare Zehri' Faciası: Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti Fare Zehri Faciasından Bir Acı Haber Daha
Bulaşık Makinesini Böyle Doldurmayanlar Yandı! Faturanız İkiye Katlanacak Bulaşık Makinesini Böyle Doldurmayanlar Yandı! Faturanız İkiye Katlanacak