Ferdi Tayfur'un Sesi Nostaljik Tramvayda Yaşatılıyor

Ölümüyle sevenlerini hüzne boğan arabesk müziğin güçlü sesi Ferdi Tayfur tüm yurtta çeşitli şekillerde anılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) dikkat çeken bir adım geldi.

İBB, Ferdi Tayfur’un sesini İstanbul’un en işlek yerlerinden olan İstiklal Caddesi’ndeki nostaljik tramvaya taşıdı.

Vatandaşlar, bindikleri tramvayda Tayfur’un unutulmaz şarkılarıyla yolculuk yaparken, memnuniyetlerini de dile getiriyor.

Ayrıca, Ferdi Tayfur’un fotoğrafları ve şarkılarından alıntılarla tasarlanan özel bir İETT otobüsü, BN1 Halkalı - Eminönü hattında sefere çıktı. Bu özel otobüs, 14 Ocak 2024 tarihine kadar hizmet verecek ve İstanbullulara sanatçının anısını yaşatmaya devam edecek.

Antalya'da tedavi gören usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören düzenlenmiş ve 7’den 77’ye birçok vatandaş da törene akın etmişti. AKM’de ‘Ferdi Baba’ sloganları hiç kesilmemişti.

Kaynak: ANKA