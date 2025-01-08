6 Çocuk Annesi Eşini Uyurken Katletti, Şehir Değiştirip Bir Kişiyi Daha Vurdu!

Bağcılar'da Vedat Adal (44) 6 çocuk annesi eşi Gülnaz Adal (45)'ı uyurken silahla öldürdükten sonra İzmir'e gitti. Adal İzmir'de de 1 kişiyi silahla vurup yaraladıktan sonra kaçtı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 2214. Sokakta bulunan 3 katlı binadaki dairede 5 Ocak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gülnaz Adal (45) ve eşi Vedat Adal (44) tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra sona erdi. TIR şoförlüğü yapan Vedat Adal gece saatlerinde uyuyan eşi Günaz Adal’ın yanındaki silahla başına ateş ederek evden kaçtı. O sırada evde bulunan oğulları Y. A. durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 6 çocuk annesi Gülnaz Adal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Silahlı saldırgan koca olayın eşini öldürdükten sonra İzmir'e gitti. İzmir’de de 1 kişiyi silahla ağır yaraladı. Şüpheli saldırıdan sonra olay yerinden kaçtı. Y. A.'nın ise olaydan sonra ifadesinin alındığı öğrenildi. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA