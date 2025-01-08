Şüpheli Ölüm, İki Çocuk Annesi Kadın Evinde Ölü Bulundu

Zonguldak'ta iki çocuk annesi Sevda S. evinde çocukları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay, Yenimahalle Bağlık Tepesi Sokak üzerinde 3 katlı bir evin en üst katında yaşandı. Evde anneleri 36 yaşındaki Sevda S.'yi hareketsiz halde bulan çocuklar komşularından yardım istedi.

İhbar sonrası olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli Ölüm, İki Çocuk Annesi Kadın Evinde Ölü Bulundu - Resim : 1

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli ölüme ilişkin evdeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Genç kadının cansız bedeni; ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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