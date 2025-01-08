İzmir'de Ulaşıma Eylem Engeli: Belediye Otobüs Şoförleri İş Bıraktı

İzmir'de belediye otobüs şoförleri iş bırakma eylemi yaptı. Maaşlarının bir kısmı ve sosyal haklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakan otobüs şoförleri, sabah 06.00-07.00 saatlerinde sefere çıkmadı. Vatandaşlar duruma isyan etti.

İzmir'de Ulaşıma Eylem Engeli: Belediye Otobüs Şoförleri İş Bıraktı

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı otobüs şoförlerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Belediye iştiraki şirketlerde çalışanların, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemi bu sabah da sürdü.

Otobüs şoförleri, sabah 06.00-07.00 saatlerinde sefere çıkmadı. Otobüs duraklarında kalabalık oluşurken bazı vatandaşların otobüs yerine kendi araçlarını kullanmaları nedeniyle trafikte de yoğunluk gözlendi.

SINAVLAR İPTAL EDİLDİ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, senato kararıyla bugün yapılması planlanan dönem sonu sınavlarının, ESHOT seferlerinin yapılamayacak olması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

METRO SEFERLERİ DE AKSADI

Kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı. Fahrettin Altay-Evka 3 güzergahında arıza gerekçesiyle yaşanan aksamalar istasyonlarda yoğunluğa yol açtı. Bazı yolcular, aksama nedeniyle güvenlik personeline tepki gösterdi.

Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü belirtildi.

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Kaynak: AA

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