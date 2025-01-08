Tanımadığı İki Erkek Dehşeti Yaşattı: Kaçırıldı, Tecavüze Uğradı, Öldürülmek İstendi

Olay, 5 Ocak'ta sabah saat 04.00 sıralarında Yenimahalle’nin Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, araç içerisinde arkadaşlarıyla tartışan M.T. (24) isimli kadının sesini duyan M.A. ve H.G. adında iki erkek otomobilin yanına geldi. Uyuşturucu etkisi altında oldukları ileri sürülen M.A. ve H.G., aracın kapısını açarak M.T.’yi zorla indirmeye çalıştı. Arkadaşlarının duruma müdahale etmesiyle kurtulan genç kadın, daha sonra taksiye binerek bölgeden ayrıldı.

ZORLA ARACA BİNDİRİLDİ

Arkadaşıyla yaşadığı tartışmadan dolayı pişman olan M.T., geri dönerek özür dilemek istedi. Gittiği yerde arkadaşlarını bulamayan genç kadın, kendisine saldırmaya çalışan M.A. ve H.G. ile karşılaştı.

Saldırganlar, M.T.’yi kavga ettiği arkadaşının kendisini otomobilde beklediğini söyleyerek alıkoydu. Sürüklenerek zorla araca bindirilen M.T., darp edildikten sonra ıssız bir araziye götürüldü. Kendisini alıkoyan saldırganlardan birisinin tecavüzüne uğrayan kadın, daha sonra araçtan indirilerek tekrar darp edildi.

SALDIRGANLARDAN SKANDAL SAVUNMA

Olayın ardından şikayetçi olan M.T.’nin beyanı üzerine şüpheli M.A. ve H.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde tecavüz olayını reddettikleri ve M.T.’nin rızası olduğunu iddia ettiklerini belirttikleri öğrenildi.

'BOĞAZIMI SIKTI VE TECAVÜZ ETTİ'

Yaşadığı korku dolu olayı anlatan genç kadın, saldırganların en ağır cezayla yargılanmasını istedi. Öldürülmek istendiğini ileri süren M.T., olayın ardından ruh sağlığının bozulduğunu söyledi.

Saldırganlara direnmeye çalıştığını belirten M.T. yaşadıklarını şöyle anlattı:

“İş arkadaşımla buluştum. Bir süre vakit geçirdikten sonra bir konu hakkında tartışmaya başladık. O sırada araçtaydık. Kavga ettiğimizi gören iki kişi otomobilin kapısını açarak beni indirmeye çalıştı. Yanımdaki kişiler duruma engel olmaya çalıştı. O kişileri uzaklaştırdıktan sonra iş arkadaşım beni taksiye bindirerek göndermeye çalıştı. Bir süre sonra iş arkadaşıma yaptığımın yanlış olduğunu anladım, pişman oldum ve geri döndüm. Bana saldırmaya çalışan iki kişi hala oradaydı. Bana, ‘Ablan arabada’ dediler. Kolumdan tutup zorla arabaya bindirdiler.

O esnada anksiyete rahatsızlığım başladı ve bilinç kaybı yaşadım. Arabada tanıdığım kimsenin olmadığını fark ettim. Birkaç dakika sonra beni alıkoyanlardan birisi saldırmaya başladı. Beni darp etti. Kapıyı açıp kendimi araçtan atmak istedim. Beni tekrar içeriye sürükleyip kapıları kilitlediler. Saldırgan üzerime çıktı. Boğazımı sıktı ve tecavüz etti. O sırada nefes alamadım. Beni öldürmeye çalıştı.”

'ÖLDÜRMEK İSTEDİ'

Öldürülmek istendiğini ileri süren M.T., “Tarla gibi bir yerde beni indirdiler ve öldürmek istediler. Beni boğmaya çalıştığı sırada telefonum çaldı. Bir şekilde açmayı başardım. Telefonumu açtığımı gören saldırgan korktu ve paniklemeye başladı. Beni o halde bırakarak kaçtı. O şekilde kurtulabildim ve olay yerinden kaçtım” dedi.

'SÜREKLİ AKLIMA GELİYOR'

Ruh sağlının kötü durumda olduğunu söyleyen M.T., “Çok kötü hissediyorum. Psikolojim hiç iyi değil. Konuşacak durumda bile değilim. Bunu yapanların en ağır cezayı almasını istiyorum. Sürekli aklıma geliyor o anlar, uyuyamıyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA