Polonez İşçilerinde Pastalı Zafer Kutlaması

Sendika üyesi olduktan sonra işten çıkarılan 146 Polonez işçisi, 172 gündür hakları için mücadele ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda dün işveren ile sendika temsilcisi arasında yapılan toplantıda uzlaşı sağlandı.

Çatalca Adliyesi önündeki nöbetlerine dün sona erdiren Polonez işçileri, bugün de fabrika önünde bir araya gelerek halaylı kutlamayla direnişlerini tamamladı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu’nun da katıldığı kutlamada, işçiler bir de pasta keserek ''Direne direne kazandık'' sloganı attı.

'BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DİRENİŞ'

Burada konuşan Türk-İş Bölge Temsilcisi Halil Faki Erdal, mücadeleleri için Tek Gıda-İş Sendikası’nı ve Polonez işçilerini kutladı. Tek Gıda-İş Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Kemal Köse de son yıllarda benzeri görülmemiş bir direnişin sergilendiğine vurgu yaptı.

Köse, şunları söyledi:

''Bundan sonraki süreçler için Polonez direnişi örnek olacaktır. Türk-İş aracılığıyla bakanlıktaki yetkililerle bir araya gelerek burayı en iyi şekilde nasıl sonlandırabiliriz, onun mücadelesini verdik. 2-3 toplantı yaparak dün de bu toplantıyı sonuçlandırdık. Çok istedik, işten atılan arkadaşlarımızı işbaşı yaptıralım. Buranın direnişi çok çabuk kırıldı. Kırıldı derken çabuk ayyuka çıktı. Her şeye rağmen biz mücadeleden kopmayarak mücadelemize devam ettik. Yapılan görüşmelere genel başkanımızla birlikte katıldık. Çalışma Bakanımız , Çalışma Genel Müdürümüz ve bakan yardımcımız da çok yoğun bir çaba sarf ettiler, katkı sundular. Katkılarından dolayı Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan’a ve ekibine ben buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

'ÇALIŞMA BAKANIMIZ ARABULUCU ROLÜNÜ...'

İnşallah bakanlığın Polonez’de atmış olduğu adımları bundan sonraki direnişlerde de bekliyorum. Bundan sonra emek mücadelesinde inşallah arabulucu rolünü Çalışma Bakanlığımız bundan sonraki süreçlerde de üstlenir. İşten atılan arkadaşlarımızın kıdemleri, ihbarları ödenecek. Boşta geçen 5 aylık ücretleri ödenecek ve sendikal tazminat olarak da bir paket hazırlanacak. Bakan Bey’in, genel müdürün, Vali Bey’in talimatıyla birlikte şu an İş-Kur Bölge Müdürümüz çalışmalarını yapıyorlar. En kısa sürede Polonez’de işten atılan arkadaşlarımıza öncelik verilecek. İş yerlerine yerleştirilmesi sağlanacaktır.''

'HAKLIYDIK, KAZANDIK'

Kadın işçiler de sırayla söz aldı. Kadınlar, “Haklıydık, kazandık. Tek Gıda-İş Sendikası’na çok teşekkür ederiz. Biz bir aileydik. Kazandık çünkü inanıyrdum kazanacağımıza. 6 aydan beri bu direnişteydik. Tüm işçi sınıfına, destekçilerimize çok teşekkür ediyorum” sözleriyle duygularını dile getirdiler.

Kaynak: ANKA