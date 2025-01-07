İYİ Parti'den 'Çözüm' Karşıtı İttifak: Temaslar Hızlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşmasıyla başlayan süreç, DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı Cezaevi'nde ziyaret etmesiyle devam etti. İmralı heyetinin bir sonraki adımı ise siyasi partilere ziyaret gerçekleştirmek oldu. DEM Parti hali hazırda temaslarını sürdürürken İYİ Parti cephesinden dikkat çeken bir adım geldi.

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin'in çıkışı, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun "Sevdası Türkiye, kaygısı Türk milletinin geleceği olan herkesi İYİ Parti'nin çatısı altında buluşmaya ve bu büyük milli mücadeleye katkı sağlamaya davet ediyorum" açıklamasından sonra geldi.

'BİZİM PARTİMİZ ETRAFINDA OLUŞACAK İTTİFAK SÖZ KONUSU'

Dervişoğlu'nun çağrısının ardından ATA Parti, Milli Yol Partisi ve Memleket Partisi’nin de olduğu birçok parti ile temaslar hızlanmıştı. Sürece ilişkin son açıklamayı Kuleyin yaptı. Kuleyin, "Genel Başkanımızın çağrısına olumlu dönüş yapan partiler oldu. Görüşmelerimiz sürüyor. Meclis’te grubu olan ve yeni çözüm sürecine karşı çıkan tek parti biz olduğumuz için bizim partimiz etrafında oluşacak bir ittifak söz konusu. Artık partilerin değil milletin ne dediği önemli" dedi.

Tüm yurtseverlerin desteğini beklediklerini söyleyen Kuleyin, “Biz sadece siyasi partilerle değil yurtsever, cumhuriyetçi vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz” dedi. İstifalara ilişkin ise Kuleyin, “Gitmek isteyen tabii ki gidebilir. Şahsi ikballer ile gidenlerle bizim işimiz yok” diye konuştu.

ATA PARTİ LİDERİ NE DEMİŞTİ?

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, sosyal medya hesabından çağrıya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“ATA Parti, Türklüğün geleceği için bir araya gelen Türkçü, Toplumcu, Doğacı, Bilimci, Atacıların kurduğu bir partidir. Atatürk’ün Türk Devrimini çağa taşıyarak, Yeniden Türk Devrimi yapmak, Türkiye’nin Atatürk Döneminde olduğu gibi yükselişini sağlayacaktır. 1939’da başlayan Karşı Devrim’in bütün izlerini sileceğiz. Biz, bu gerçekleri bıkmadan usanmadan anlatacağız. ATA Parti Türklüğün beklediği bir olgudur. Bununla birlikte, ülkemizin sürüklendiği uçurumdan kurtulması için, temel konularda duyarlı olan partiler, dernekler, vakıflar, topluluklar ile güçbirliği yapmayı da gerekli görüyoruz. Birlikte yürüdüğümüz partiler ile diğer kuruluşlarla yaptığımız görüşmelerde, ‘Güç Birliği’ çatısının TBMM’de grubu olan, kötü gidişe karşı onurlu direniş içinde olan İYİ Parti olmasını uygun gördük. Kuşkusuz, Güç Birliğine katılan partiler ile kuruluşlar özgün kimlikleriyle kişiliklerini koruyup geliştireceklerdir. Cumhuriyetçilerin Güç Birliği BOP’çuların tuzaklarını bozacaktır.”

Kaynak: ANKA