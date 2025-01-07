Özgür Özel Açıkladı: DEM Parti-CHP Görüşmesinde Neler Konuşuldu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına başlamadan önce Meclis kürsüsünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hasan Bitmez'in ardından grubun düşmemesi için Saadet Partisi'ne geçen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'a rozetini taktı.

'SANKİ TÜRKİYE 200 MİLYAR DOLAR KAYBETMEMİŞ'

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Açsın, yoksulsun, işsizsin ama zafer büyük Suriye'ye sevinmelisin. Sanki Türkiye 200 milyar dolar kaybetmemiş de kazanmış, sanki 4 buçuk milyon sığınmacı Türkiye'ye gelmemiş 'Zafer var orada' diyor. Senin söylediğin zaferi Kars'ta, Ardahan'da, Erzurum'da görmedim.

'DOĞAL GAZI SEÇİM RÜŞVETİNE ÇEVİRDİ'

Erdoğan verdiği doğal gaz desteklerini anlatıyor. Dün gibi hatırlıyorum; seçim zamanı bir telaş! 'Bu can bu bedende durdukça emekli etmem, çift dikiş maaş alacaklar' dediği EYT'lileri emekli ederken Putin ile konuşup doğal gaz faturasını erteletti. Sonra dedi ki 'Herkese 25 metreküp gaz bedava.' Parası olana niye bedava? Seçim rüşveti olarak herkese bedava. Seçim rüşveti değildiyse niye bugün bedava değil? Neden şimdi yok? Kış daha mı yumuşak geçiyor, milletin alım gücü mü artmış? Doğal gazı seçim rüşvetine çevirdi. Şimdi diyor ki; 'Özgür Bey bunları bilmez' Nerede o gün yaptığın jest? Kars'tan gelen 5 bin TL ile Manisa'daki 2 bin TL'nin aynı maaşla ödenemeyeceğini bildiğimiz için kışın sert geçtiği yerlerde doğal gaz indirimi önerdik. Söylemeye de devam edeceğiz.

Tuttu dedi ki 'Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı tren projesine CHP karşı çıkıyor.' Kuyruklu yalan...

'CHP'Lİ BELEDİYELERİN HİZMETİNİ DURDURMAK İÇİN YAPIYOR'

Sıcak salonların insanı diyor ki 'Altın hesabı yapıyorlar, Özgür Bey çok seviyor. Hazır elinde hesap makinesiyle kuyumcu kuyumcu dolaşırken CHP'li belediyelerin SGK'ya borcunun kaç çeyrek yaptığının da hesabını yapıversin.' Dönüp buraya cevap vermeleri iyidir. Eleştirimize karşı iftira atmak yerine espri ile cevap vermek iyidir. Siyasetin dilinin buradan kurulmasını doğru buluyoruz. İftiranıza iftira ile cevap verip o istediğiniz çatışma ve kutuplaşma ortamında gerçek sorunların konuşulmasına engel olamazsınız. Madem istedi, yaptım. Belediyelerin SGK'ya borcu 10 birim, diğer şirketlerin borcu 90 birim. Gelecek ay şirketlere faizi affedip ana parayı bölmeyi planlıyor. O güne kadar belediyelerden parayı almak istiyor. Silkeleyin diyor. CHP'li belediyelerin hizmetini durdurmak için yapıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TEPKİSİ

Çalışma Bakanı, 'En düşük emekli maaşını 14 bin 469 TL'ye yükselttik' demiş. Bunun için kanun çıkması gerekir. Sen oturduğun yerden en düşük emekli maaşını şu kadar yaptık diyemezsin. Bu kibri ve iş bilmezliği kınıyorum.

Bütün emeklilere sesleniyorum. Bu iktidar hak etti. Artık sarı kartı değil, kırmızı kartı çakacağız.

(Asgari ücret: Sözde zam, gerçekte kayıp yazılı pankart göstererek) Erdoğan'ın uykularını kaçıran tablo. Bu asgari ücrete yokuz, mücadeleye varız.

DEM PARTİ-CHP GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?

Bugün DEM Parti'nin sayın heyeti ile buraya kadar ifade ettiğim hususlar çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmede hiçbir siyasi partinin dışlanmadığı bir komisyonun kurulmasını bir kez daha önermiş bulunuyoruz. Komisyonun tanımı ne olduğu belli olmayan bir süreç komisyonu değil, ayrımcılığı ortadan kaldıracak, adaletsizliğe uğradığını hisseden herkesi kucaklayacak bir önderlik katkı olması gerekli. Bu komisyonun toplumsal mutabakatın sağlanması için akademi, STK'ların süreç içinde alınması gerektiğini ve olmazsa olmazımız kamu yararına faaliyet gösteren şehit ve gazi derneklerinin bu komisyonda bizzat temsil edilerek toplumun içini rahatlatması gerekir. Şeffaflıkla bu konudan bilgi sahibi olmaları gerekir. kimse unutmasın; CHP toplumsal barışı sağlayacak demokrasinin önünün açacak tüm politikaların teminatıdır. Birilerinin koltuk hesabının teminatı olmadık olmayacağız. Ahmet Türk'e üç kez kayyım atamışların samimiyetinin sorgulanmasından, Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer'in Silivri'de yatıyor olduğu gerçeğinin samimiyet sorgulatmasına, Gezi hükümlüsü arkadaşlarımız orada yatarken birilerinin demokrasicilik oyununa soyunmasına vatandaşların sorgulamasına anlayışla yaklaşmak gerekir."

Kaynak: Haber Merkezi