Türkiye'den Alınan Narlarda Kimyasal Tehlikesi: Bulgaristan Sınırdan Geri Çevirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'ne (RASFF) Türkiye'den ihraç edilen bir ürün daha eklendi. Bu kez de Bulgaristan, Türkiye'den aldığı narlarda 'acetamiprid, pyrimethanil ve pyriproxyfen' tespit etti.

Bulgaristan, narları sınırdan geri çevirdi. Daha önce de Bulgaristan'ın Türkiye'den aldığı narlarda 'deltamethrin, pyraclostrobin ve chlorpyrifos' tespit edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi