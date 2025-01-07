Türkiye'den Alınan Narlarda Kimyasal Tehlikesi: Bulgaristan Sınırdan Geri Çevirdi

Bulgaristan'ın Türkiye'den aldığı narlarda 3 ayrı kimyasal tespit edildi. Bulgaristan, narları sınırdan geri çevirdi.

Eda Narin Eda Narin
Türkiye'den Alınan Narlarda Kimyasal Tehlikesi: Bulgaristan Sınırdan Geri Çevirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'ne (RASFF) Türkiye'den ihraç edilen bir ürün daha eklendi. Bu kez de Bulgaristan, Türkiye'den aldığı narlarda 'acetamiprid, pyrimethanil ve pyriproxyfen' tespit etti.

Bulgaristan, narları sınırdan geri çevirdi. Daha önce de Bulgaristan'ın Türkiye'den aldığı narlarda 'deltamethrin, pyraclostrobin ve chlorpyrifos' tespit edilmişti.

Türkiye'deki Domates ve Biberlerde Zehir Tespit Edildi: Sakın Yemeyin!Türkiye'deki Domates ve Biberlerde Zehir Tespit Edildi: Sakın Yemeyin!Yaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Bulgaristan
Ocak Ayının En Şanslı 3 Burcu! Ocak Onların Ayı Olacak Ocak Ayının En Şanslı 3 Burcu! Ocak Onların Ayı Olacak
'Fatma Zehra Kınık' Davasında Yeni Gelişme: Bilirkişi Raporu Çıktı, Asli Kusurlu Bulundu 'Fatma Zehra Kınık' Davasında Yeni Gelişme
Kelle Paça Çorbası İçerken Bir Kez Daha Düşünün! Kelle Paça Çorbası İçerken Bir Kez Daha Düşünün!
Şaka Amaçlı Ürettiği Çay Şekilli Bardak, Geçim Kaynağı Oldu Şaka Amaçlı Ürettiği Çay Şekilli Bardak, Geçim Kaynağı Oldu