Şanlıurfa'da Eş Zamanlı Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da Eş Zamanlı Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Akçakale, Siverek, Viranşehir ve kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu tüfek, 29 ruhsatsız tabanca, 32 şarjör ve 56 mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ve Jandarmadan 'Kökünü Kurutma' Operasyonu: 17 TutuklamaPolis ve Jandarmadan 'Kökünü Kurutma' Operasyonu: 17 TutuklamaGüncel

Jandarmadan Operasyon: 24 Kaçak Göçmen YakalandıJandarmadan Operasyon: 24 Kaçak Göçmen YakalandıGüncel

Kaynak: AA

Sosyal Medyaya Yaş Sınırında Flaş Gelişme: AKP'den Tarih Geldi Sosyal Medyaya Yaş Sınırında Flaş Gelişme
Bulaşık Makinesini Böyle Doldurmayanlar Yandı! Faturanız İkiye Katlanacak Bulaşık Makinesini Böyle Doldurmayanlar Yandı! Faturanız İkiye Katlanacak
'Emanet' Olarak Saadet'e Geçen Ali Fazıl Kasap CHP'ye Döndü 'Emanet' Olarak Saadet'e Geçen Ali Fazıl Kasap CHP'ye Döndü
İddialı Dizi İçin Son Bölümler: İpi Çekildi ve Final Yapıyor İddialı Dizi İçin Son Bölümler: İpi Çekildi ve Final Yapıyor