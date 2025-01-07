'Emanet' Olarak Saadet'e Geçen Ali Fazıl Kasap CHP'ye Döndü

Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesinin ardından, Saadet Partisi’ne ‘emanet’ olarak geçen Ali Fazıl Kasap resmen partisi CHP’ye döndü.

Hasan Bitmez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Biz iktidara muhalefet eden, millet için söz söyleyen, muhalefetle birbiriyle uğraşmak yerine milletin çıkarı için iktidara muhalefet eden her söze kıymet veriyoruz ve onların güvencesi olmaya devam edeceğiz. Hoş geldin Ali Fazıl Kasap" ifadelerini kullandı.

Kasap’ı kürsüye davet eden Özel, şunları kaydetti:

"Bugün bu kürsüye aslında bir katılım var partiye. Hiç gitmemiş olan ama hepimiz adına da çok önemli görev yapmış olan arkadaşımız Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap'ı davet ediyorum. Geçtiğimiz yıl bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde yaptığı bir konuşmada tam da Filistin'le olan dayanışmasını ifade ederken Saadet Partisi milletvekilimizi kaybettik. Meclis'imizin kürsüdeki bir şehidi olarak onu uğurladık. O düşerken olmadık sözler vardı ama bir yandan da o sözleri sarfedenler grubunda düştüğüne seviyorlardı. Saadet Partisi grubu 19 kişi kalmıştı. O gün o grup düşmesin diye bütün partilere bir görev düşüyordu. O birliktelik sağlanamayınca ne yapsak dedik. Rahmetli Hasan Bitmez'in boşluğunu nasıl doldursak dedik. Ve bir an bile tereddüt etmeden Ali Fazıl Kasap dedi ki; 'ben bu göreve hazırım.’

Hasan Bitmez çok kıymetli bir büyüğümüz, siyaset arkadaşımızdı ve onun sözünü yerde bırakmamak lazım' dedi. 10 günlüğüne Saadet Partisi'ne gönderdik ardından sevgili Temel Karamollaoğlu teşekkür telefonu açtı. O 10 gün siyasi şartları gereğince uzadı, bir yılı geçti. Bir yıl sonra malum gelişmelerle Saadet Partisi artık Ali Fazıl Kasap'ın katkısı olmadan da grup hürriyetini sürdürebilecek bir iş birliğine, birlikteliğe adım attılar.

DEVA Partisi'ne, Saadet Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne hayırlısı olsun diyoruz ve tek milletvekilimiz olan Kütahya'da hem Saadet'in hem bizim milletvekilliğimizi yapan resmiyette yuvadan giden, bugün geriye dönen Ali Fazıl Kasap'a hem güzel bir sosyal medya paylaşımıyla hem nazik telefonlarıyla bana, grubumuza teşekkürlerini iletti. O teşekkürleri hepimizden çok Ali Fazıl Kasap hak ediyor. Mahmut Arıkan Başkanıma yürekten teşekkür ediyorum. Biz iktidara muhalefet eden, millet için söz söyleyen, muhalefetle birbiriyle uğraşmak yerine milletin çıkarı için iktidara muhalefet eden her söze kıymet veriyoruz ve onların güvencesi olmaya devam edeceğiz. Hoş geldin Ali Fazıl Kasap."

Kaynak: ANKA