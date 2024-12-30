Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan'dan Özgür Özel ve Fazıl Kasap'a Teşekkür Mesajı

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı istifa ederek AKP’ye geçti. TBMM’de 2023 yılı bütçe görüşmelerinde Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitez’in hayatını kaybetmesinin ardından grup oluşturulması için bu partiye geçen Fazıl Kasap, Yamalı'nın istifası üzerine CHP’ye geri döndü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Fazıl Kasap'a teşekkür mesajı yayımladı.

Arıkan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Merhum vekilimiz Hasan Bitmez'in vefatının ardından Saadet Grubumuza katılarak destek veren Kütahya Milletvekili Sn @fazilkasap Bey'e ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın @eczozgurozel ’e teşekkür ediyorum. Dayanışmanın ve demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan bu kıymetli destek; grubumuzun meclis çatısı altında etkili bir muhalefet örneği sergilemesine vesile olmuştur. Kazanan ise hem Türkiye hem Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuştur. Makam için değil, halk için siyaset anlayışının değerli bir göstergesi olan bu dayanışmanın ülke siyasetimize örnek olmasını diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi