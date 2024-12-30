Kübra Par'dan Gassal Göndermeli Narin Davasında Çıkan Karara Tepki: 'Bir Yıl Sonra Aramızda Ölünce Sizi Nevzat Gömer'

Narin Güran’ın öldürülmesi ile ilgili görülen davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken itirafçı Nevzat Bahtiyar’a sadece 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Bahtiyar’ın aldığı ceza tepkileri de beraberinde getirirken Diyarbakır Barosu ve Bakan Göktaş cezaya itiraz edileceğini duyurmuştu.

'BİR YIL SONRA ARAMIZDA'

Bir tepki de tv100 ekranlarında gazeteci Kübra Par’dan geldi. Kübra Par, TV100 ekranlarında Nevzat Bahtiyar’a verilen cezayı son günlerde çok konuşulan Gassal dizisinde yer alan bir replikle tepki gösterdi. Par, "'Ölünce beni kim gömecek?' diyorsanız Nevzat Bahtiyar bir yıl sonra aramızda. Nevzat Bahtiyar bütün ölüleri gömer." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi