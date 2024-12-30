Polis ve Savcı Olarak Tanıttılar: 3 Milyon TL Dolandırdılar

Kocaeli’de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar telefonla aradıkları 2 kişiyi 3 milyon TL dolandırdı. Dolandırıldıklarını anlayan 2 kişinin ihbarı üzerine 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

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Polis ve Savcı Olarak Tanıttılar: 3 Milyon TL Dolandırdılar

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 2 kişi, kendini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler tarafından 3 milyon TL dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan 2 kişinin ihbarı üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin B.Y., B.S., Y.E.S., Ö.M.P. ve H.Y olduğu tespit edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, 27 Aralık Cuma günü İstanbul, Konya ve Muğla’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden B.Y. ve H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.E.S., Ö.M.P. ile B.S. tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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