Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'ya Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya’nın Sidama eyaletinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya’nın Sidama eyaletinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA