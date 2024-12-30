Fren Yerine Gaza Basınca Kendini Markette Buldu

Pendik'te fren yerine gaza basan sürücü neredeyse faciaya yol açıyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybedince sürücü markete girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Özkan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 34 RT 8597 plakalı otomobilin sürücüsü Naciye Ayşen G., sokakta dönüş yapacağı sırada fren yerine gaza bastı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille sokakta bulunan markete girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, marketin tavanı çöktü.

Fren Yerine Gaza Basınca Kendini Markette Buldu - Resim : 1

Çarpmanın etkisiyle devrilen reyonların olduğu bölümde kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri market çevresine şerit çekerek önlem aldı.

Fren Yerine Gaza Basınca Kendini Markette Buldu - Resim : 2

Kaza nedeniyle iş yerinde ve otomobilde hasar meydana geldi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fren Yerine Gaza Basınca Kendini Markette Buldu - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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