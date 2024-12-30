Yanlış Durakta İnen Kadının Feci Ölümü!

Aydın'ın Germencik ilçesinde yanlış durakta inen kadın kamyonet çarpması sonucu öldü. Kadının kaza sırasında, yeniden minibüse binmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.

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Yanlış Durakta İnen Kadının Feci Ölümü!

A.K. yönetimindeki 09 AOJ 643 plakalı kamyonet, Aydın-İzmir kara yolu Alangüllü Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Çakmak'a çarptı.

Haber verilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri Çakmak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü, gözaltına alındı.

Öte yandan Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Çakmak'ın akrabasını ziyaret için Kuşadası'na gittiği, dönüşte yolcu minibüsünden yanlışlıkla Alangüllü Mahallesi'nde indiği, kazanın da tekrar dolmuşa binmek için yolun karşısına geçmek istediği esnada meydana geldiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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