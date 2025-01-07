Tavuk Çiftliğinde Korkutan Yangın, Tüm Binaya Sıçradı, Hasarın Boyutu Sönünce Ortaya Çıktı

Düzce’de tavuk çiftliğinde çıkan yangın panik yarattı. Kısa süre içinde tüm binayı saran alevlerin yarattığı hasar yangın sönünce ortaya çıktı.

Tavuk Çiftliğinde Korkutan Yangın, Tüm Binaya Sıçradı, Hasarın Boyutu Sönünce Ortaya Çıktı

Düzce’de Aydınpınar yolu üzerinde Küçükahmetler köyündeki bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Organize Sanayi Bölgesi girişindeki tavuk çiftliğinde çıkan yangın kısa süre içinde tüm binaya yayıldı.

Tavuk Çiftliğinde Korkutan Yangın, Tüm Binaya Sıçradı, Hasarın Boyutu Sönünce Ortaya Çıktı - Resim : 1

ÇIKIŞ SEBEBİ BİLİNMİYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir süre sonra yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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