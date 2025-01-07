Kağıthane'de 4 Katlı Binada Yangın: Kontrol Altına Alındı
Kağıthane'de 4 katlı binada yangın çıktı. Binanın dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kağıthane Çobançeşme Caddesi'ndeki 4 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın nedeniyle binanın dış kısmında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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