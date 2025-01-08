Gölün Ortasında Sıra Dışı Görüntü, Hem Korkuttu Hem Merak Uyandırdı, Onlarcası Bir Arada

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü, etkisini gösteren soğuk hava sonrasında ilginç bir manzaraya ev sahipliği yaptı. 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde kar yağışının ardından farklı şekillerde buz kütleleri oluştu.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Kuş, balık türleriyle yılın her dönemi ziyaretçilerini ağırlayan gölde oluşan yeni manzara herkesi şaşırttı. Yaz aylarında da ziyaretçilerin uğrak mekanı olan gölde buz kütleleri merak uyandırdı.

İlkbahar aylarına kadar buzla kaplı kalan gölde yuvarlak, kare ve küp şeklinde buz kütleleri oluştu. Eşsiz manzara dronla da görüntülendi.

Kaynak: AA