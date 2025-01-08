Gölün Ortasında Sıra Dışı Görüntü, Hem Korkuttu Hem Merak Uyandırdı, Onlarcası Bir Arada

Ağrı'daki Balık Gölü'nde soğuk havada oluşan manzarayı görenler tekrar tekrar baktı. Görenleri hem korkutan hem merak uyandıran manzara, büyük dikkat çekti. İşte ilginç görüntünün asıl sebebi…

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Gölün Ortasında Sıra Dışı Görüntü, Hem Korkuttu Hem Merak Uyandırdı, Onlarcası Bir Arada

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü, etkisini gösteren soğuk hava sonrasında ilginç bir manzaraya ev sahipliği yaptı. 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde kar yağışının ardından farklı şekillerde buz kütleleri oluştu.

Gölün Ortasında Sıra Dışı Görüntü, Hem Korkuttu Hem Merak Uyandırdı, Onlarcası Bir Arada - Resim : 1

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Kuş, balık türleriyle yılın her dönemi ziyaretçilerini ağırlayan gölde oluşan yeni manzara herkesi şaşırttı. Yaz aylarında da ziyaretçilerin uğrak mekanı olan gölde buz kütleleri merak uyandırdı.

Gölün Ortasında Sıra Dışı Görüntü, Hem Korkuttu Hem Merak Uyandırdı, Onlarcası Bir Arada - Resim : 2

İlkbahar aylarına kadar buzla kaplı kalan gölde yuvarlak, kare ve küp şeklinde buz kütleleri oluştu. Eşsiz manzara dronla da görüntülendi.

Gölün Ortasında Sıra Dışı Görüntü, Hem Korkuttu Hem Merak Uyandırdı, Onlarcası Bir Arada - Resim : 3

Kaynak: AA

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