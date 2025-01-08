Yenidoğan Çetesine İlişkin Avukat ve Gazetecilere İddianame

Yenidoğan çetesine ilişkin dosyayı yakından takip eden avukat İrem Çiçek, Kasım ayında sosyal medya hesabından, “Yenidoğan Çetesi’nden haberdar olmamızı sağlayan görevini en güzel şekilde yerine getiren Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin dosyadan el çektirildi. Bu gelişme dosyanın ve yeni şikayetler üzerine yürütülecek soruşturmaların akıbeti ile ilgili bende şüpheler oluşturdu! Önce bebeklerimiz sonra toplum sağlığı için bu dosyayı unutmayın, takip edin, okuyun, sorgulayın” şeklinde bir paylaşım yaptı.

AVUKATIN PAYLAŞIMINI HABER YAPTILAR

Bu paylaşımı gören gazeteciler söz konusu iddiayı haber yaptı. Bu haberler kamuoyunda büyük bir tepkiye neden oldu. Gelişmeler devam ederken avukat İrem Çiçek ve gazeteciler gözaltına alındı. Haklarında soruşturma başlatıldı. Avukat İrem Çiçek, yenidoğan çetesine ilişkin yeni şikayetlerin ilk soruşturmayı yürüten savcıya verilmediği belirtti.

YARGILAMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

Avukat İrem Çiçek ve gazeteciler hakkındaki başlatılan soruşturma tamamlandı. Bakırköy Başsavcılığı avukat İrem Çiçek, gazeteciler Nilay Can,Veysi Dündar, Hüseyin Dicle hakkında, “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma”, “Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret”, “Kurul Halinde Çalışan Kamu Görevlilerine Görevlerinden dolayı Hakaret” suçlarından iddianame düzenlendi. Gazeteciler önümüzdeki günlerde Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi