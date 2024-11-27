Şüpheli Kadın Ölümü: Üniversite Öğrencisi, Doğal Gaz Borusuna Asılı Bulundu

Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi, evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.

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Şüpheli Kadın Ölümü: Üniversite Öğrencisi, Doğal Gaz Borusuna Asılı Bulundu

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ebelik Bölümü son sınıf öğrenci Türkmenistan uyruklu Ayna Utamysheva'dan (28) haber alamayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Tek başına yaşayan Agayeva'nın evine itfaiye yardımıyla balkon penceresinden giren polis, genç kızı tülbentle doğalgaz borusuna asılı halde ölü buldu.

Şüpheli Kadın Ölümü: Üniversite Öğrencisi, Doğal Gaz Borusuna Asılı Bulundu - Resim : 1

Türkmen öğrencinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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Şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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