Ferdi Tayfur’un Hangi Çocuğuna Ne Kadar Miras Bıraktığı Belli Oldu: Kızına Miras Bırakmayacaktı
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, geride yaklaşık 3 milyar liralık bir servet bırakarak hayata veda etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Sanatçının mirası arasında 80 daire, 7 villa, Marmaris’te “Cennetim” olarak adlandırdığı bir ada ve daha birçok değerli gayrimenkul yer alıyor. Bu büyük servetin, Tayfur’un beş çocuğu arasında nasıl paylaştırılacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
MARMARİS’TE ADA VE 86 TAŞINMAZ
Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından mal varlığı yeniden gündeme geldi. Adana, İstanbul ve Marmaris’teki gayrimenkullerle birlikte sanatçının toplamda 86 taşınmaza sahip olduğu öğrenildi. Tayfur’un servetinin, farklı dönemlerdeki birlikteliklerinden dünyaya gelen beş çocuğu arasında paylaştırılacağı düşünülüyor. Sanatçı, hayatı boyunca yalnızca bir kez resmi evlilik yaptı.
MİRASTAN MEN ETMEYİ DÜŞÜNÜYORDU
Sanatçının cenaze töreninde aile içi gerginliklerin su yüzüne çıkması dikkat çekti. Kızı Tuğçe Tayfur’la yaşadığı küslük, baba-kız arasındaki davalar ve miras tartışmalarıyla yeniden gündeme geldi. Ferdi Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının kızı Tuğçe Tayfur’u mirastan men etmeyi düşündüğünü ifade etti. Tamgüç, “Hastalığım geçsin, sonra yapalım demişti” dedi. Tamgüç, “Zaten Tuğçe’ye ve Necla Nazır’a milyonlarca lira verdi” şeklinde konuştu.
‘SENİN YÜZÜNDEN ÖLDÜ’
Tuğçe Tayfur’un babasının soyadını ticari amaçlarla kullandığı gerekçesiyle açılan dava, baba-kız arasındaki gerilimi artırmıştı. Sanatçının cenaze töreninde yaşanan bir tartışmada, yakın bir akrabası Tuğçe Tayfur’a “Senin yüzünden öldü” diyerek tepki gösterdi. Olay, aile içindeki tansiyonu yükseltti. Öte yandan, Tuğçe Tayfur’un annesi Necla Nazır, baba-kız arasındaki küslüğün bazı akrabalar tarafından körüklendiğini iddia etti.
FERDİ TAYFUR’UN YAKIN ARKADAŞINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Ferdi Tayfur’un yakın çevresinden bir arkadaşı, sanatçının kızıyla barışmayı düşündüğünü söylerken, avukatı ise bu iddiaları doğrulamadı. Miras sürecinde taraflar arasında nasıl bir uzlaşma sağlanacağı belirsizliğini koruyor. Sanatçının geride bıraktığı dev mirasın paylaşımı, Türk müziğinin efsane isminin ardından en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.