Ferdi Tayfur’un Hangi Çocuğuna Ne Kadar Miras Bıraktığı Belli Oldu: Kızına Miras Bırakmayacaktı

Sanatçının mirası arasında 80 daire, 7 villa, Marmaris’te “Cennetim” olarak adlandırdığı bir ada ve daha birçok değerli gayrimenkul yer alıyor. Bu büyük servetin, Tayfur’un beş çocuğu arasında nasıl paylaştırılacağı ise şimdiden merak konusu oldu.